Евакуйованих з Азовсталі важкопоранених бійців обміняють на росіян після стабілізації їхнього стану, — Верещук

Віцепрем’єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азвосталі до окупованих Новоазовська та Оленівки українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану
Про це Верещук повідомила у telegram.
За її словами 16 травня з Азовсталі було евакуйовано 52 важкопоранених військовослужбовців.
«Після стабілізації їхнього стану ми їх обміняємо на російських військовополонених. Працюємо над подальшими етапами гуманітарної операції. Дасть Бог, все буде добре», — написала Верещук.
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