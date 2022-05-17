Росія продовжує обстрілювати Сумщину: за пів години 70 вибухів Министр иностранных дел Швеции подписала заявку на вступление в НАТО » Евакуйованих з Азовсталі важкопоранених бійців обміняють на росіян після стабілізації їхнього стану, — Верещук Віцепрем’єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азвосталі до окупованих Новоазовська та Оленівки українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану Про це Верещук повідомила у telegram. За її словами 16 травня з Азовсталі було евакуйовано 52 важкопоранених військовослужбовців. «Після стабілізації їхнього стану ми їх обміняємо на російських військовополонених. Працюємо над подальшими етапами гуманітарної операції. Дасть Бог, все буде добре», — написала Верещук.