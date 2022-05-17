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Евакуйованих з Азовсталі важкопоранених бійців обміняють на росіян після стабілізації їхнього стану, — Верещук

Віцепрем’єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азвосталі до окупованих Новоазовська та Оленівки українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану

Про це Верещук повідомила у telegram.

За її словами 16 травня з Азовсталі було евакуйовано 52 важкопоранених військовослужбовців.

«Після стабілізації їхнього  стану ми їх обміняємо на російських військовополонених. Працюємо над подальшими етапами гуманітарної операції. Дасть Бог, все буде добре», — написала Верещук.

17 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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