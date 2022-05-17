ЕС и США договорились о совместных мерах экспортного контроля из-за войны

ЕС и США договорились о дальнейшей координации своих действий «для смягчения негативных последствий» войны России в Украине для мировой экономики.

Представители исполнительного органа ЕС, Еврокомиссии, и американской администрации собрались в пригороде Парижа Сакле, чтобы обсудить вопросы сотрудничества.

В совместном заявлении, выпущенном по итогам заседания Совета ЕС-США по торговле и технологиям, говорится, что они привержены «совместной работе с Украиной по восстановлению ее экономики и содействию торговле и инвестициям».

Они также договорились о разработке «общей аналитической базы» для выявления российских информационных манипуляций и вмешательства.

Обе стороны высоко оценили «беспрецедентное сотрудничество в области экспортного контроля», которое, в частности, направлено на воспрепятствование развитию промышленного и военного потенциала Москвы.