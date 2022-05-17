​Росіяни обстріляли «градами» автобус, який вивозив дорослих і дітей із Сєвєродонецька та Лисичанська

Із Сєвєродонецька та Лисичанська вивезли 30 дорослих і 6 дітей. Під час евакуації росіяни обстріляли автобус «градами».
Про це повідомили в пресслужбі Луганської ОВА.
«У складних умовах, але евакуацію поновили. Із загостренням ситуації побільшало і бажаючих. Десятки щодня. Але тепер вивозити доводиться під обстрілами», — наголосили в адміністрації.
Траса, якою везли евакуйованих, усе ще прострілюється росіянами. «Вони відкрили вогонь із «градів». На щастя, всі (евакуйовані. — Ред.) цілі. Вони вже в безпеці», — зазначили в ОВА.
В адміністрації Луганщини кажуть — також нині вдалося врятувати 8 жителів Врубівки і 32 з Гірської громади. Загалом вивезли в безпечні місця 73 особи.
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