​Росіяни обстріляли «градами» автобус, який вивозив дорослих і дітей із Сєвєродонецька та Лисичанська

Із Сєвєродонецька та Лисичанська вивезли 30 дорослих і 6 дітей. Під час евакуації росіяни обстріляли автобус «градами».

Про це повідомили в пресслужбі Луганської ОВА.

«У складних умовах, але евакуацію поновили. Із загостренням ситуації побільшало і бажаючих. Десятки щодня. Але тепер вивозити доводиться під обстрілами», — наголосили в адміністрації.

Фото: Telegram/Сергій Гайдай/Луганська ОДА (ОВА)

Траса, якою везли евакуйованих, усе ще прострілюється росіянами. «Вони відкрили вогонь із «градів». На щастя, всі (евакуйовані. — Ред.) цілі. Вони вже в безпеці», — зазначили в ОВА.

В адміністрації Луганщини кажуть — також нині вдалося врятувати 8 жителів Врубівки і 32 з Гірської громади. Загалом вивезли в безпечні місця 73 особи.