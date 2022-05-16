Zuzana: Українські військові навчаються на словацьких САУ, тривають переговори про купівлю

Нині українські військові проходять навчання на словацьких самохідних установках Zuzana.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Aktuality.

Наразі угода про купівлю цих колісних САУ для Збройних Сил України ще не укладена.

“Я можу підтвердити – і ви перші, кому я це підтвердив, – що навчання українців на цій техніці вже триває, тому є серйозний і дуже інтенсивний інтерес”, – сказав міністр оборони Ярослав Надь у коментарі словацькому виданню.

Щоправда, деталі угоди міністр не коментував.

САУ Zuzana ЗС Словаччини Фото: Міністерство оборони Словаччини

Поки невідомо, коли зможуть остаточно укласти договір і за якою ціною куплять артилерійське озброєння. Однак зазначається, що після підписання деякі САУ можуть бути доставлені майже відразу.

“Слід зазначити, що це машини, які знаходяться у виробництві. Тобто якісь ми повинні віддати відразу або в найближчі тижні. А якісь потім у найближчі місяці”, – сказав Надь.

За словами міністра, поступово українці мають отримати щонайменше вісім одиниць, хоча може бути і більше.

Нагадуємо, раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що Україна має намір придбати 2 батареї артилерійських установок виробництва Словаччини, тобто 16 таких САУ, які мають калібр 155 мм. Тоді зазначалося, що для навчання українських розрахунків знадобиться від одного тижня.

Виробництво у Словаччині САУ Zuzana було налагоджено в 1990-х роках. Базою для неї стала чехословацька vz.77 Dana. Але нова самохідна установка отримала гармату калібру 155 мм з більш довшим стволом, що збільшило далекобійність.

Zuzana може наносити удари на відстань до 40 км.

Словацькі САУ Zuzana 2 Фото: Міністерство оборони Словаччини

Словаччина почала планомірну заміну САУ Zuzana на нові Zuzana 2 у минулому році. Перші вісім нових 155-мм САУ передали 22 липня 2021 року.