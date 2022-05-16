ЗСУ пішли в контрнаступ на північному сході Харківщини, вже недалеко від кордону з РФ

Українські захисники на північному сході Харківщини перейшли в контрнаступ. Найближчими днями ЗСУ спробують вийти на український кордон з РФ.

Про це радник глави МВС Вадим Денисенко заявив в ефірі телемарафону.

“Північний схід Харківської області – українські війська дійсно пішли в контрнаступ. Ми вже недалеко від кордону. Будемо сподіватися, що найближчими днями спробуємо вийти на український кордон”, – зауважив він.

Водночас, за його словами, підрив окупантами трьох мостів може дещо уповільнити український контрнаступ в регіоні.

Тим часом, як зазначив Денисенко, ситуація на півдні Харківської області дещо складніша.

“Якщо ми говоримо про південь області, там вони поки що концентруються, пробують, думають точніше, зробити ще один удар на Слов’янськ, Краматорськ. Поки це безрезультатно, але у них досить велика чисельність і живої сили, і техніки на цьому напрямку”, – додав радник глави МВС.