Жены и матери защитников Мариуполя сообщают, что у украинских военных на территории «Азовстали» заканчивается вода, еда и медикаменты

Жены и матери защитников Мариуполя, находящихся на территории металлургического комбината «Азовсталь», сообщают, что у украинских военных заканчивается вода, еда и медикаменты.

«Наши парни и девушки, находящиеся на «Азовстали», являются примером верности нашей страны, примером для всего человечества. Они терпят такое, что мы бы с вами не смогли бы вытерпеть. Мы порежем палец и нам болит. А у них болят те части тела, которых уже нет. У них заканчивается, а может уже и закончилось, всё: вода, еда, лекарства – про них даже и речь не идет, их уже давно нет. И постепенно (у них заканчивается – ИФ) жизнь», — сказала жена одного из защитников Мариуполя во время пресс-конференции в Стамбуле в понедельник.

Она призвала турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана вмешаться в ситуацию и помочь спасти украинских военных с «Азостали», чтобы дать их родственникам возможность снова увидеть своих близких.

«Мы благодарны вам за всё, что вы делаете для нашего государства, для наших защитников. И умоляю, прошу, помогите спасти их, потому что вы наш последний шанс на их спасение. Вырваться из этого ада без вашей помощи невозможно», — подчеркнула она.