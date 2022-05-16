За два тижні у Харкові запрацює метро

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю «Факти ICTV», пише журналістка Тетяна Доцяк у фейсбук.

«Сьогодні нам дають висновок, що метроміст поки що в нормальному стані і через нього можна пропускати поїзди метрополітену. Тому, я думаю, тиждень, півтори, два та перші поїзди вже почнуть ходити по метрополітену», – цитує вона Терехова.

Людей, що мешкають на станціях метрополітену, ​​переселятимуть до гуртожитків уже з 16 травня, зазначив міський голова Харкова.

«Людей ми переселятимемо, щоб найближчим часом почати запускати лінії метрополітену», – зауважив Ігор Терехов.