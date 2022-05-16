Юрий Горбунов о новом фильме: «Он будет называться «Похороны Путина, или земля тебе стекловатой»

Ведущий и шоумен Юрий Горбунов рассказал, есть ли у него заработок во время войны, и чем он планирует заняться после нашей победы.

Украинский ведущий и шоумен Юрий Горбунов с началом войны в Украине остался здесь и начал активно волонтерить, давать концерты для украинских бойцов.

В программе «Слава+» Горбунов поделился, что во время войны у него никакого дохода нет, потому что не с чего:

«Никак. А как я могу сейчас зарабатывать. Никак мы сейчас не зарабатываем. Мы сейчас только тратим, но это расходы, которые являются вкладом в победу», — прокомментировал Горбунов.

Он также поделился чем планирует заняться после нашей победы. По словам Горбунова, его жена, ведущая Екатерина Осадчая занимается проектом «Поиск пропавших» о людях, потерявших друг друга во время войны. Горбунов принимает непосредственное участие в этом проекте.

«И проект будет идти очень долго, даже когда закончится война. А я, кроме концертов, летом хочу начать съемку небольшого сериала на волонтерскую тему и это будет драмеди. Работа идет. Мои ребята придумали уже новый фильм, который будет называться «Похороны Путина, или земля тебе стекловатой». Это будет больше комедия, но это будет комедия в новых реалиях», — открыл секреты Горбунов.

Также Юрий, как кинопродюсер, дал прогноз, какие фильмы – патриотические или развлекательные, будут в тренде после войны:

«Когда закончилась Великая отечественная война в 1945 году, первый фильм о войне был снят через 11 лет. Какой смысл был снимать о войне, когда ее все только прошли и видели. Были только документальные фильмы. Поэтому я бы, наверное, и сейчас оставил документальные. Снимать художественные фильмы на эту тему – я бы использовал чью-то индивидуальную взятую, одну чью-то судьбу. Показывать снова этот ужас, который прошли Буча, или Ирпень, или Гостомель, не знаю, нужно ли это. То, что будет большой спрос на развлекательное, это однозначно. Наверное, эти жанры будут идти параллельно», — сказал Горбунов.