Выгодные звонки из-за границы

Кто-то находится за границей вынужденно, кто-то по работе, а кто-то путешествует. Так или иначе, а оставаться на связи с родными из Украины просто необходимо. Операторы предлагает выгодные условия пользования, если вы выберете роуминг в Литве или других странах Европе. Давайте разберемся в том, что входит в роуминг на примере компании мобильной связи Киевстар.

Что предлагает Киевстар?

Почему именно Киевстар? Потому что компания является одним из самых первых мобильных операторов в Украине. Появилась она уже более 20 лет назад и с тех пор только развивается и наращивает популярность. Если изначально пользователи знали Киевстар только как оператора связи, то теперь в услуги входит также телевидение, домашний интернет и многое другое. И в каждой из этих сфер Киевстар предлагает большой выбор тарифных пакетов с разным набором услуг и условий, чтобы абоненты могли подобрать подходящее по цене предложение.

Благодаря развитой сфере мобильной связи и большому количеству партнеров в других странах, роуминг от Киевстар является одним из самых выгодных в Украине.

Что предлагают роуминговые тарифные планы?

При выезде за границу абоненты Киевстар могут настроить автоматическое или ручное подключение к роумингу. Главное, чтобы на счету было достаточно денег для оплаты услуг. В перечень услуг входят:

Звонки в Украину по доступной цене. Качество связи достаточно высокое, а цена приемлема для любого пользователя. Кстати, звонки из Украины в Литву и другие страны Европы также предлагаются по доступной цене.

Отправка смс-сообщений обычно тарифицируется как дополнительная услуга к вашему пакету. Многие люди выбирают смски для отправки срочных сообщений.

Быстрое интернет-соединение – многие общаются с родными и коллегами через интернет, а для таких аудио- и видеозвонков нужно стабильное соединение.

Использование гугл-карт без платы за пользование интернетом – это, наверное, самое главное, что нужно каждому “туристу” в новой стране.

Это и многое другое вы получаете подключив роуминг от Киевстар. Минимальная абонентская плата за пакет услуг – 100 грн. Также есть предложения, которые действуют в конкретных странах или зонах покрытия. Цена за пользование роумингом в каждой из таких зон может значительно разниться. Подбирайте для себя выгодное предложение и всегда оставайтесь на связи с близкими из Украины.