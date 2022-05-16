Українська розвідка здобула підтвердження втрат 1-ї танкової армії Росії

Воєнна розвідка України здобула документальні підтвердження втрат збройних сил країни-окупанта.

Про це повідомили в ГУР МО України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України здобуло документальні підтвердження масштабних втрат живої сили та бойової техніки 1-ї танкової армії збройних сил РФ в Україні.

Вивчення та аналіз документів дозволило встановити перелік підрозділів, які беруть участь у вторгненні в Україну.

Також стали відомі військові звання та прізвища російських загарбників, які під час бойових дій загинули, зникли безвісти, потрапили в полон або отримали поранення.

Розвідка повідомила, що станом на 15 березня загальні втрати 1 російської танкової армії становили 409 осіб. Українськими воїни ліквідували 61 та поранили 209 окупантів.

Як повідомляється, лише за перші два тижні війни зникли безвісти 44 російські танкісти та 96 окупантів зі складу цієї армії вирішили здатися в полон.

За цей же час, захисниками України було знищено та захоплено 308 одиниць бойової техніки зі складу зазначеної армії загарбників.

Для Росії станом на тепер ключовою задачею є оточення українських сил, що тримають оборону в районах Северодонецька-Лисичанська-Рубіжного.

Під це завдання росіяни концентрують більшість сил та засобів.

Ситуація на фронті в Луганській області станом на 15 травня. Джерело: https://twitter.com/War_Mapper

За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, в район Попасної росіяни за останні дні привезли до 2500 одиниць військової техніки.

Звідси ЗС РФ прагнуть вийти на трасу Бахмут-Северодонецьк і таким чином почати оточувати українські сили. Росіяни намагаються рухатися до цілі через село Комишуваха.