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Персонаж польского мультика Рекс передал поздравление Патрону

Персонаж польского мультика Рекс передал поздравление Патрону

Персонаж польского мультика Лехослава Маршалека Рекс передал поздравление нашему героическому песику Патрону. Красочная иллюстрация появилась на странице фонда имени Гелены и Лехослава Маршалеков.

Патрон работает вместе с черниговскими пиротехниками. Они называют собаку талисманом.

Для героического пса Патрона от Рекса. Слава Украине!, – написали на странице фонда имени Гелены и Лехослава Маршалеков.

Патрон – звезда спасателей
Пес Патрон – Джек Рассел терьер. Ему два года он быстро стал звездой и талисманом украинских спасателей. Известно, что Патрон с пиротехниками уничтожил 262 взрывоопасных предмета.

Патрон, откровенный фанат сыра, имеет собственную страницу в инстаграме, где за ним следят более 180 тысяч подписчиков.

Недавно четырехлапому спасателю посвятили ряд крутых рисунков. С Патроном уже познакомился телеведущий Дмитрий Комаров и известный тревел-блогер Антон Птушкин.

Это мотивирует не опускать руки как бы трудно, держать планку на высоком уровне и с новыми силами идти в бой, зная сколько людей еще ждут помощи и сколько людей верит в нас, – говорят в ГСЧС.

16 мая, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина, Шоу-бизнес

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