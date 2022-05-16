Израиль готовится к празднику Лаг ба-омер

Лаг ба-омер — праздник, отмечаемый ежегодно 18-го числа еврейского месяца ияра. В этом году он начинается вечером в среду, 18 мая, и завершается с заходом солнца в четверг, 19 мая. Точное время начала и конца этого праздника обычно не публикуется — оно определяется моментами захода солнца в соответствующей местности. История Лаг ба-омер уходит корнями в глубину веков и связана, среди прочего, с окончанием страшной эпидемии. Одной из самых ярких традиций праздника и для религиозных, и для светских израильтян стало зажигание костров. Традиция эта, впрочем, ограничивается в последние годы

распоряжениями

пожарной службы. Вот и сейчас она издала запрет на разжигание костров в период между 16 мая с 8:00 до 20 мая в 18:00.