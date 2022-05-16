Харьков возвращается к нормальной жизни

Обстрелов Харькова сегодня не было. По области опять были. Я не буду дальше давать полную сводку по обстрелам в области. Потому что я в последние дни на 90% просто пересказываю официальные данные. Буду писать только о том, что знаю не только по общедоступным каналам, но и по разговорам или своими глазами видел.

Сильно обстреливают населенные пункты на север от Харькова, в которых или возле которых закрепились ВСУ. И оперативный тыл сильно обстреливают. Не только Питомник, но Русскую Лозовую. Настолько, что в ту же Русскую Лозовую еще реально проехать волонтерам, а вот в Питомник практически не пускают военные. Если что-то сверхсрочное – отвозят сами. Причем кроме попыток выцелить позиции, просто идет обвал населенных пунктов.

Харьков активно готовится к рестарту. Коммунальщики кроме мелкой текучки, ведут системные работы по восстановлению. Те работы, которые было слишком опасно или бессмысленно вести пока по городу могла работать ствольная артиллерия. Есть серьезная надежда, что за следующую неделю свет дадут уже практически во все дома. По ближайшим пригородам тоже очень активно восстанавливается коммуналка.

Городские власти наконец всерьез озаботились запуском общественного транспорта. Терехов сегодня публично заявил, что в течение двух недель будет запущено метро. Хотя еще несколько дней назад утверждал, что в лучшем случае через 2-3 месяца. Вместе с восстановлением энергетики, это самое важное, что можно сейчас сделать для возобновления нормальной жизни в городе и хоть какого-то уровня деловой активности.

Хочу вернуться ко вчерашнему фестивалю. Вчера до конца не получилось там побыть, сегодня с несколькими знакомыми разговаривал. Замечательно, что он прошел. Да, к сожалению, в таком закрытом формате, но лиха беда начало. Сегодня трое людей мне сказали, что благодаря этом вчерашнему концерту смогли себе в голове переключить режим из фронтового города на прифронтовой. Ну то есть они это менее четко формулировали, у них сегодня с утра голова сильно болела. Но смысл именно этот. Буду очень рад, если такие символические мероприятия разных форматов в городе в ближайшее время пройдут и для всех.

Харькову нужно переключаться. Мы уже выстояли. Теперь просто жить не является достаточным вкладом в победу. Мы должны оставаться надежным тылом ВСУ и при этом восстанавливать нашу экономику. Потому что война надолго, и без экономики ее не выиграть.

Харьков стоит!

Слава Украине!

Низкий поклон нашим защитникам!

Микита Cоловйов