Глава посольства США: Україна також може вступити до НАТО без ПДЧ

Крістіна Квін вже понад два роки очолює посольство США в Україні, а загалом працює у Києві з травня 2019-го. Вона застала зміну президента, обрання нового парламенту, безпекову кризу, і зрештою – повноцінне вторгнення російської армії.

Формально вона не має статусу посла і діє як «повірена у справах США», бо Вашингтон, який у цей період також переживав жорстку політичну кризу, так і не зміг призначити нового топ-дипломата. Однак до Крістіни Квін є повна довіра «посольського рівня» і у Києві, і на Батьківщині.

Нещодавно вона, а також невелика кількість дипломатів повернулися до роботи у Києві. Ця розмова дипломатки з вузьким колом українських журналістів, включно з редактором «Європейської правди», стала першою після її повернення. Ми публікуємо найважливіше зі сказаного представницею США.