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Держсекретар США: Ми знаємо, що суверенна і незалежна Україна вистоїть

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив переконання, що Україна вистоїть у війні, що почалася з повномасштабним вторгненням Росії, та зазначив, що цей виклик безпрецедентно об’єднав НАТО.

Такі заяви він оприлюднив у своєму Twitter, пише «Європейська правда«.

«Ми знаємо, що суверенна незалежна Україна вистоїть. І також ми знаємо, що, підтримуючи Україну, ми захищаємо принципи суверенітету і незалежності, які є фундаментом миру і безпеки у всьому світі», — заявив Блінкен.

Він зазначив, що Путін почав війну, вважаючи, що зможе знищити Україну як незалежну державу і внести розкол у НАТО.

«Натомість, він лише підсилив суверенітет і незалежність України. А НАТО — сильніший, спроможніший та більш об’єднаний, ніж будь-коли, — додав держсекретар. — Ми залишаємося об’єднаними і налаштовані подбати, щоб українська влада і народ змогли захистити суверенітет і територіальну цілісність своєї держави».

16 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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