Держсекретар США: Ми знаємо, що суверенна і незалежна Україна вистоїть

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив переконання, що Україна вистоїть у війні, що почалася з повномасштабним вторгненням Росії, та зазначив, що цей виклик безпрецедентно об’єднав НАТО.
Такі заяви він оприлюднив у своєму Twitter, пише «Європейська правда«.
«Ми знаємо, що суверенна незалежна Україна вистоїть. І також ми знаємо, що, підтримуючи Україну, ми захищаємо принципи суверенітету і незалежності, які є фундаментом миру і безпеки у всьому світі», — заявив Блінкен.
Він зазначив, що Путін почав війну, вважаючи, що зможе знищити Україну як незалежну державу і внести розкол у НАТО.
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