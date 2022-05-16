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Батальйон тероборони Харківщини відтіснив росіян до ділянки держкордону – Міноборони

У Харківській області один із батальйонів територіальної оборони відтіснив російських військових та вийшов до однієї з ділянок державного кордону з Росією.

Про це повідомили у Міноборони України розмістивши відповідне відео у соцмережах.

“227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ м.Харкова витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону”, – йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео українські військові доповідають про свої успіхи президенту Володимиру Зеленському.

“Доповідаю: 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон, на лінію розмежування з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президенте. Ми тут. Ми на кордоні”.

Проте не зрозуміло, чому військовий на відео називає датою зйомки 15 квітня, а не травня.

16 мая, 2022 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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