Батальйон тероборони Харківщини відтіснив росіян до ділянки держкордону – Міноборони

У Харківській області один із батальйонів територіальної оборони відтіснив російських військових та вийшов до однієї з ділянок державного кордону з Росією.

Про це повідомили у Міноборони України розмістивши відповідне відео у соцмережах.

“227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ м.Харкова витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону”, – йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео українські військові доповідають про свої успіхи президенту Володимиру Зеленському.

“Доповідаю: 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон, на лінію розмежування з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президенте. Ми тут. Ми на кордоні”.

Проте не зрозуміло, чому військовий на відео називає датою зйомки 15 квітня, а не травня.