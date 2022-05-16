Армія РФ втратила 485 вояків у провальній переправі через Сіверській Донець – ISW

Джерело: американський Інститут досліджень війни (ISW)
Дослівно: «Російські війська допустили значні тактичні помилки під час спроби масштабної переправи через річку Сіверський Донець з боку Кремінної.
Повідомляється, що російське командування направило 550 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії для форсування річки Сіверський Донець з метою оточення українських військ поблизу Рубіжного з північного заходу.
Деталі: Аналітики зазначають, що 8 березня 74-а мотострілецька бригада намагалася переправитися через річку Десна у Чернігівській області – й тоді не зазнала подібних невдач.
«Командування та штаб підрозділу, можливо, не усвідомили небезпеки, яку створило вдосконалення артилерійських можливостей України через два місяці, або просто були некомпетентні чи не в змозі контролювати свої війська», – припускають вони.
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