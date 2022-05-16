Глава посольства США: Україна також може вступити до НАТО без ПДЧ Выгодные звонки из-за границы » Армія РФ втратила 485 вояків у провальній переправі через Сіверській Донець – ISW При спробі переправи через річку Сіверський Донець 11 травня російська армія втратила 485 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади із направлених туди 550-ти (тобто 88%), також понад 80 одиниць техніки РФ було пошкоджено. Джерело: американський Інститут досліджень війни (ISW) Дослівно: «Російські війська допустили значні тактичні помилки під час спроби масштабної переправи через річку Сіверський Донець з боку Кремінної. Повідомляється, що російське командування направило 550 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії для форсування річки Сіверський Донець з метою оточення українських військ поблизу Рубіжного з північного заходу. 11 травня українська артилерія 11 травня українська артилерія знищила російські понтонні мости та щільно зосереджені російські війська та техніку навколо них, що, як повідомляється, призвело до 485 втрат і пошкодження понад 80 одиниць техніки». Деталі: Аналітики зазначають, що 8 березня 74-а мотострілецька бригада намагалася переправитися через річку Десна у Чернігівській області – й тоді не зазнала подібних невдач. «Командування та штаб підрозділу, можливо, не усвідомили небезпеки, яку створило вдосконалення артилерійських можливостей України через два місяці, або просто були некомпетентні чи не в змозі контролювати свої війська», – припускають вони.