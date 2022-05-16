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Армія РФ втратила 485 вояків у провальній переправі через Сіверській Донець – ISW

При спробі переправи через річку Сіверський Донець 11 травня російська армія втратила 485 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади із направлених туди 550-ти (тобто  88%), також понад 80 одиниць техніки РФ було пошкоджено.

Джерело: американський Інститут досліджень війни (ISW)

Дослівно: «Російські війська допустили значні тактичні помилки під час спроби масштабної переправи через річку Сіверський Донець з боку Кремінної.

Повідомляється, що російське командування направило 550 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії для форсування річки Сіверський Донець з метою оточення українських військ поблизу Рубіжного з північного заходу.

11 травня українська артилерія знищила російські понтонні мости та щільно зосереджені російські війська та техніку навколо них, що, як повідомляється, призвело до 485 втрат і пошкодження понад 80 одиниць техніки».

Деталі: Аналітики зазначають, що 8 березня 74-а мотострілецька бригада намагалася переправитися через річку Десна у Чернігівській області – й тоді не зазнала подібних невдач.

«Командування та штаб підрозділу, можливо, не усвідомили небезпеки, яку створило вдосконалення артилерійських можливостей України через два місяці, або просто були некомпетентні чи не в змозі контролювати свої війська», – припускають вони.

16 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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