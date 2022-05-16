Єврокомісія отримала опитувальник від України для набуття статусу кандидата на членство в ЄС, готується висновок

Єврокомісія прийняла анкету-опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі від України, Рада ЄС почала готувати висновок щодо заявки
Про це повідомив єврокомісар з політики сусідства та розширення Олівер Варгеї у Twitter.
Він провів зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
«Зустрівся з Дмитром Кулебою щоб обговорити, як посилити подальшу підтримку України. ЄС залишається разом з Україною, щоб пом’якшити наслідки війни Росії проти України. Усі відповіді на опитувальник ЄС отримано. Зараз Комісія готує висновок для Ради щодо заявки України до ЄС на членство», — зазначив Варгеї.
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