В Україні знову заборонили Комуністичну партію Жены и матери защитников Мариуполя сообщают, что у украинских военных на территории «Азовстали» заканчивается вода, еда и медикаменты » Єврокомісія отримала опитувальник від України для набуття статусу кандидата на членство в ЄС, готується висновок Єврокомісія прийняла анкету-опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі від України, Рада ЄС почала готувати висновок щодо заявки Про це повідомив єврокомісар з політики сусідства та розширення Олівер Варгеї у Twitter. Він провів зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. «Зустрівся з Дмитром Кулебою щоб обговорити, як посилити подальшу підтримку України. ЄС залишається разом з Україною, щоб пом’якшити наслідки війни Росії проти України. Усі відповіді на опитувальник ЄС отримано. Зараз Комісія готує висновок для Ради щодо заявки України до ЄС на членство», — зазначив Варгеї.