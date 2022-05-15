 
 
  »

Якщо Путін накаже вдарити ядерною зброєю, його можуть прибрати свої ж генерали, — Христо Грозев

У випадку прийняття Володимиром Путіним рішення щодо застосування російського ядерного арсеналу, його можуть чекати небажані наслідки. Адже для виконання рішення щодо завдання ядерного удару потребує згоди п’яти представників військово-політичного керівництва РФ

Про це представник міжнародної спільноти журналістів-розслідувачів Bellingcat Христо Грозев заявив у коментарі Радіо Свобода.

«Якщо Путін ухвалить рішення віддати наказ про використання ядерної зброї, він має бути впевнений, що усі ланцюжком виконають цей наказ. Він розуміє: із тих п’яти рук, які мають натиснути послідовно на кнопки, якщо один не виконає, це буде сигналом непокори. І, можливо, навіть фізичною кончиною Путіна», — зазначив Грозев.

Наразі ж, додав він, у Путіна такої впевненості немає.

15 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  