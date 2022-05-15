Якщо Путін накаже вдарити ядерною зброєю, його можуть прибрати свої ж генерали, — Христо Грозев

Про це представник міжнародної спільноти журналістів-розслідувачів Bellingcat Христо Грозев заявив у коментарі Радіо Свобода.

«Якщо Путін ухвалить рішення віддати наказ про використання ядерної зброї, він має бути впевнений, що усі ланцюжком виконають цей наказ. Він розуміє: із тих п’яти рук, які мають натиснути послідовно на кнопки, якщо один не виконає, це буде сигналом непокори. І, можливо, навіть фізичною кончиною Путіна», — зазначив Грозев.

Наразі ж, додав він, у Путіна такої впевненості немає.