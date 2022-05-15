У Львові та області пролунали вибухи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Очевидці повідомляють, що під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 3:07 по 5:22, у місті та області було неспокійно. Було чутно звуки, які нагадували вибухи.

Детальної інформації від офіційних джерел — поки немає. Сповіщення про вибухи з’явились також у застосунку «єТривога».

За інформацією депутата міськради Ігоря Зінкевича, загалом пролунало 6 вибухів, але всі — успішна робота ППО.