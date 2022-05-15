Росія запускала ракети по Львівщині з Чорного моря, ймовірно з підводних човнів

Про це інформує Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗСУ.

Дві крилаті ракети, які летіли на Львівщину вдалося збити.

«Запуск крилатих ракет здійснювався імовірно з підводних човнів. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування »Захід» знищено дві крилаті ракети окупантів», – йдеться в повідомленні.

Стало відомо, що чотири ракети російських окупантів влучили в об‘єкт військової інфраструктури, неподалік кордону з Польщею, у Яворівському районі. Голова Львівська ОВА Максим Козицький додає, об‘єкт повністю зруйнований.