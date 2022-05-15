Росія залишила на патрулюванні 2 кораблі, відправивши решту в Крим

Станом на 14 травня Чорноморський флот РФ залишив на патрулюванні два кораблі, а спроба росіян захопити спостережні пости в районі Токаревого на Херсонщині провалилася.
Джерело: Оперативне командування «Південь»
Дослівно: «Корабельне угруповання ворожих сил залишило на патрулюванні 2 кораблі, решта – відновлює сили й запаси по базах в Криму. Але загрози ракетного нападу та відчайдушної висадки рашистського десанту це не зменшує».
Деталі: Тим часом у Херсонській та Миколаївській областях російські війська продовжують укріплюватися на зайнятих позиціях, а на окупованих територіях набирає обертів гуманітарна криза, зазначає ОК «Південь».
«Забезпечення регіону в ручному режимі ситуативними поставками продовольства, пального, ліків та іншим вже навіть не створює ілюзії добробуту. Самі колаборанти вишукують способи втекти від відповідальності та нав’язаних обов’язків до Криму», – наголошують в оперативному командуванні «Південь».
Leave a Reply