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Пес, який служив у російській армії, перейшов у Нацгвардію і вивчив команди українською

На Миколаївщині службова вівчарка, яка раніше служила у росіян і яку місцеві мешканці передали Нацгвардії, вже вивчила команди українською мовою.

Про це розповідають у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Тварина на прізвисько Макс належала російським окупантам, які захопили одне з селищ Миколаївщини. Під час звільнення населеного пункту українськими військовими собаки розбіглися.

Макса прихистили місцеві мешканці, які згодом передали його нацгвардійцям.

 Тварина на прізвисько Макс належала російським окупантам, які захопили одне з селищ Миколаївщини

На собаці був ошийник камуфляжного кольору з написом «Защитник».

Ця фірма виготовляє ошийники К9, які в Росії використовуються для підрозділів спеціальних собак.

 

 Макса прихистили місцеві мешканці, які згодом передали його нацгвардійцям

«Це бельгійська вівчарка, віком близько трьох років і він у чудовій фізичній формі. Всі базові команди знає. Поки що він розуміє команди тільки на мові окупантів, але заняття з української мови вже розпочались», – розповідав кінолог з позивним Ріддік, за яким закріпили собаку.

 

На те, щоб вивчити всі команди українською, собаці знадобився місяць.

 На те, щоб вивчити всі команди українською собаці знадобився місяць

«Що ж, у тварин чуття краще, за окупантів!» – жартують у Центрі стратегічних комунікацій.

pravda.com.ua

15 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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