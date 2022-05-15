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Нідерланди заморозили активи росіян сумою у 640 млн євро

гроші, долари

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на офіційний урядовий портал, який наводить звіт координатора з реалізації санкцій проти РФ Стефа Блока.

“13 травня Блок представив доповідь міністру закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра. Фінансових активів заморожено на суму 640,8 млн євро”, — йдеться у доповіді.

У звіті йдеться, що санкції стосуються майже всіх секторів економіки.

Також банки зупинили фінансові операції країн, що потрапили під санкції на €425 млн. А серед заарештованого майна — шість літаків і 24 судна росіян та білорусів

Затримані судна та літаки не можуть передаватися власникам та залишати територію країни.

“Тисячі контейнерів були зупинені в порту Роттердама. Розкішні яхти, швидше за все, будуть на Французькій Рів’єрі, ніж на Ейссельмері, але вони тут побудовані”, — зазначив Блок.

15 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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