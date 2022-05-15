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На Євробаченні-2022 переміг український гурт Kalush Orchestra

В суботу, 14 травня, в італійському Турині пройшов великий фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. Переможцем оголошено фольрок-гурт з України Kalush Orchestra

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фіналі виступали 25 учасників — по 10 за результатами двох півфіналів і ще 5 — від країн-засновниць Євробачення та спонсорів (Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція).

Фінал відкрився виступом представника Чехії — гурту We Are Domi, а завершився піснею виконавця Stefan із Естонії.

Представники України гурт Kalush Orchestra виступали 12-ми.

Україна на «Євробаченні» отримала 192 бали від національних журі та 439 балів від глядачів. Загалом — 631 бал. З-поміж інших країн-учасниць конкурсу це найбільше.

За підсумками ж голосування країн українська пісня займала четверту позицію.

 

Після оголошення переможного результату України соліст Kalush Orchestra Олег Псюк вийшов з колегами-музикантами на сцену й зявив:

«Дуже дякую. Дякую усім, хто підтримує Україну. Слава Україні!».

Kalush Orchestra — сайд-проєкт реп-гурту Kalush. У цьому проєкті використані українські фольклорні мотиви. Для Євробачення-2022 музиканти підготували пісню «Стефанія».

15 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина, Шоу-бизнес

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