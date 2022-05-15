G7 звернулись до Китаю і закликали до більшої ізоляції Росії

Війна Росії в Україні створил а «світову кризу». З такою заявою виступила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в суботу.

В Німеччині завершилась триденна зустріч міністрів країн «Групи семи». За результатами зустрічі, в якій також взяли участь міністри закордонних справ України та Молдови, посадовці виступли із низкою заяв, зокрема на підтримку України, закликали до більшої економічної та політичної ізоляції Росії а також наголосили на важливості координації з подолання енергетичної та продовольчої криз в світі, які викликала війна.

«Агресивна війна Росії викликала одні з найбільш суворих криз в сфері продовольства та енергетики за сучасну історію, що тепер становить загрозу для вразливого населення у світі», — йдеться в заяві G7.

«Ми рішуче налаштовані пришвидшити і координувати багатосторонню відповідь задля збереження продовольчої безпеки, — мовиться в заяві, повідомляє АР, — і ми підтримуємо наших найбільш вразливих партнерів».

Бербок також заявила журналістам про важливість забезпечення логістики для поставок зерна з України. 50 мільйонів людей в Африці та на Близькому Сході зіткнуться з голодом в наступні місяці, якщо не розв’язати питання поставок, заявила посадовиця.

Країни підтвердили намір продовжувати економічний тиск на Росію і закликали Китай не допомагати Росії обходити санкції, і «не маніпулювати інформацією, не вести дезінформацію і іншим чином не легітимізувати російську воєнну агресію проти України».

Як повідомляв Голос Америки, Європейська Комісія минулого тижня запропонувала створення так званих «Ліній солідарності», щоб допомогти Україні відновити масштабний експорт сільськогосподарських товарів призупинений внаслідок вторгнення Росії.