Захисники Маріуполя знищили близько шести тисяч окупантів — “Азов”

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації українські захисники, які два місяці боронять Маріуполь, ліквідували вже 6 000 російських загарбників та знищили понад 100 одиниць ворожої бронетехніки.

Про це під час спеціальної військової панелі Київського безпекового форуму розповів заступник командира полку “Азов”, капітан Святослав Паламар (“Калина”), повідомляє Укрінформ.Він розповів, що лише за підтвердженими даними сили “Азову” знищили близько третини від загальних втрат РФ в Україні.

Нашим гарнізоном вдалося знищити близько 6 тисяч одиниць ворожої сили, в тому числі одного генерала. Близько 78 танків, понад 100 одиниць бронетехніки. Це за підтвердженими. Є ще, звісно, багато непідтверджених даних, на які ми не будемо спиратися. Капітан Святослав ПаламарЗаступник командира полку Азов

Він також підкреслив, що на штурм Маріуполя ворог кинув свої елітні підрозділи. За його словами, до штурму українського Маріуполя росіяни залучили власних спецпризначенців, авіацію та навіть найманців з ПВК “Вагнера”.

“Це 150-та дивізія, це 68-й танковий полк. Це 83-тя бригада ВДВ. Це 346-та бригада ГРУ, спецназ. Це 22-га бригада спецназ ГРУ. Це 9-й полк морської піхоти “ДНР”. Це 810-та бригада чорноморського флоту. Це 155-та Тихоокеанська бригада. І також це стратегічна авіація та тактична авіація. Це найманці “Вагнера” і також інші бойовики з інших територій Російської Федерації та Кавказу”, – резюмував Паламар.

Заступник командира полку “Азов” зазначив, що ворог переважав українських захисників у кількості озброєння і кількості піхоти.

“Це угрупування нараховувало близько 14 тисяч військовослужбовців. Це надзвичайно величезна кількість техніки, це літаки, це кораблі, це корабельна артилерія, це літако-вильоти як тактичної, так і стратегічної авіації. І велика кількість артилерії, засобів РСЗВ. А також величезна кількість ракет була випущена по нас за весь цей період”, – підкреслив він.