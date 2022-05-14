ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском направлении Харьковщины

Вооруженные силу Украины (ВСУ) перешли в контрнаступление на Изюмском направлении Харьковской области, который остается пока самой горячей точкой боевых действий. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов на своей странице в Facebook в субботу, 14 мая.

Российские оккупанты не наносят ударов по Харькову, а сосредоточился на позициях украинской армии. Также от обстрелов страдают некоторые населенные пункты Харьковщины — Чугуев, Золочев, Лозовая и другие. Синегубов рассказал, что Изюмское направление пока остается самой горячей точкой противостояния российской агрессии, где ВСУ перешли в контрнаступление.

«Враг по некоторым направлениям отступает, и это является результатом характера наших Вооруженных сил. Мы приближаем нашу победу, победа будет за нами в кратчайшее время», — подчеркнул Синегубов.