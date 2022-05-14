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Ворог має частковий успіх в районі Авдіївки та продовжує штурмувати Азовсталь

На Донецькому напрямку росіяни за допомогою авіації та артилерії штурмують вздовж лінії зіткнення, вдалось просунутись в районі Авдіївки. В Маріуполі продовжують блокувати наші підрозділи в районі Азовсталі, завдають авіаційних та артилерійських ударів
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку окупанти зосереджують зусилля на утриманні позицій. Російські військовослужбовці готують до наступу у напрямках населених пунктів Сєверодонецьк, Соледар та Бахмут. Вони поповнюють запаси та перегруповують підрозділи. Відзначають посилення угруповання силами до батальйонної тактичної групи в районі залізничної станції «Новий Айдар».

На території Придністровського регіону збройні формування переведені на повсякденний режим роботи. Водночас підрозділи продовжують перебувати в підвищеному ступені бойової готовності.

Ворог намагається наростити військову присутність на острові Зміїний та посилює систему протиповітряної оборони.

Противник на тимчасово окупованих територіях намагається залучити громадян України до роботи в окупаційних установах та незаконних формуваннях.

Російські війська продовжують цілеспрямовано знищувати об’єкти цивільної інфраструктури України. Загроза ракетно-бомбових ударів на території України залишається.

14 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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