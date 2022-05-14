Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ вбили 227 дітей в Україні 

Станом на ранок 14 травня від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні постраждали більше ніж 647 дітей.

Про це повідомляє пресцентр Офісу генерального прокурора України.

“За офіційними даними 227 дітей загинули та понад 420 отримали поранення. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях”, – йдеться у дописі.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 99, Чернігівській – 68, Херсонській – 48, Луганській – 45, Миколаївській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

Зазначається, що 12 травня в медичному закладі помер 12-річний хлопчик, який був тяжко поранений 1 травня під час обстрілу м.Попасна Луганської області. Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1748 закладів освіти. При цьому 144 з них зруйновано повністю.