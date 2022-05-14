Україна виграла битву за Харків, — Інститут дослідження війни

Про це повідомляє ISW.

Аналітики зазначили, що російські військові, ймовірно, вирішили повністю відійти з позицій навколо Харкова через український контрнаступ та обмежений доступ до підкріплення. Впродовж кількох останніх днів російські підрозділи не намагаються втримати позиції під тиском контратак ЗСУ.

«Таким чином, видається, що Україна виграла битву за Харків. Українські війська перешкодили російським військам оточити та захопити місто, як це на початку повномасштабного вторгнення сталося й під Києвом», — констатували експерти.

У ISW додали, що росіяни спробують утримати лінію на захід від Вовчанська, аби захистити свої наземні лінії зв’язку (GLOC) від Білгорода до Ізюма, але незрозуміло, чи досягнуть мети.

Крім цього, російські війська здійснили спробу сухопутного наступу з Ізюму, але не досягли успіху. Зазначається, що Росія може відмовитися від спроб просування з Ізюму, але поки не прийняла такого рішення.