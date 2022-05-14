Україна буде використовувати британські ракети Brimstone з наземних установок

Свої думки експерт висловив у колонці на Еспресо.TV.

«Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив на тому, що в Україні випробують ці ракети на наземних установках. Оскільки до сьогодні ці ракети використовувались тільки для повітряних носіїв з дальністю 60 км. Brimstone пропонувались нам для оснащення морських платформ, яких у нас поки що немає. Тому Україна буде використовувати ці ракети з наземних установок. Brimstone є сучасним найбільш технологічним зразком ракетного озброєння», — написав Сергій Згурець.

Військовий експерт відзначив, що Brimstone вагою 50 кг зможе сама вирішити бойове завдання з мінімальним залученням бійця.

«Ракети Brimstone можна запускати в зону цілі, якщо є дані місцеперебування. Далі ці ракети самі знаходять ціль за допомогою радіолокаційної головки самонаведення, або підсвітлювача. Brimstone гарантовано вражає ціль на відстані 10 км. Це означає, що ці ракети можна випустити в зону скупчення російської техніки й кожна така ракета знищить ціль. Такі розробки ракетного озброєння є унікальними, адже мінімізують участь в боях військових. Ракета Brimstone вагою 50 кг зможе сама вирішити бойове завдання з мінімальним залученням бійця, який наводить на ціль цю ракету», — йдеться у колонці Згурця.