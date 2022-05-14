Третья фаза войны в Украине — дипломатическая плоскость

Можно смело говорить — началась третья фаза войны в Украине. И первые удары Кремль явно наносит по США.

Помощь разблокируют, не волнуйтесь, есть еще и Ленд-Лиз, который гораздо больше будет, но я не об этом.

Был связным между Трампом и Путиным. Он лично возил письма и передавал их, минуя официальный дипломатический протокол.

У него есть еще и папа, член Палаты представителей.

После 9 мая как я понимаю, в Кремле принято решение замораживать конфликт. Понимая, что война проиграна, путинское окружение пытается хоть как-то сохранится у власти. Для этого оттягивают время и запустили уже целый ряд «консервов» из 90-х и нулевых.

Например известный экономист Джефри Сакс выпустил огромную статью о том, что нужно договариваться с Россией и что Украина должна немедленно соглашаться на нейтральный статус, а также обсуждать именно с Россией статус оккупированных территорий. Есть и другие деятели.

Вчера по инициативе Кремля прошли телефонные переговоры между Шойгу и Остином.

Разговор продолжался час — по слухам Шойгу транслировал новые предложения от путинских, в которых они якобы готовы в том числе и на «небольшой компромис» в обмен на сокращение военной помощи Украине и продолжение переговоров о статусе оккупированных территорий.

Как я понимаю, у Байдена дураков нет и военная помощь вряд ли остановится. Причин много. В первую очередь, помощь Украине это коллективное решение Запада. И ее сейчас Байден не остановит, Запад не живет в парадигме позднего феодализма российских елит.

Второе — есть уже запланированные объемы помощи военной и экономической, есть уже решение по 6 пакету санкций, где Запад принципиально прописывает постепенный отказ от российских энергоносителей. Это нельзя уже изменить ни завтра ни послезавтра.

Отчасти это понимают и в Кремле. Потому и готовятся замораживать конфликт.

Думаю в течении недели-двух рашистам в Украине будет отдан приказ на всех фронтах закапываться в землю и выстраивать оккупационную экономику.

По внешним признакам, именно к этому и идет подготовка — это война на истощение, как в международной политике, в надежде, что Байден уйдет, а будущий «условный трамп» все изменит в сторону россии. Это война на истощение и в реальной войне, где экономика Украины на кону.

Третья и финальная фаза войны начнется вот-вот. И наша задача закончить ее в свою пользу — полностью разбить врага на территории, разрушить все его планы, сохранить прочную связь с западными союзниками.

Невидимая битва сейчас разгорается в дипломатической и информационной плоскости. Мы должны ее выиграть.