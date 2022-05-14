Страны G7 договорились о продолжении экономического и политического давления на Россию

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» договорились в субботу об усилении экономической и политической изоляции России и о продолжении поставок вооружения Украине.

Также они заявили, что никогда не признают границы, которые Россия пытается изменить путем военной агрессии.

Ранее о желании провести референдумы по вхождению в состав РФ заявляли формирования так называемых ЛНР и ДНР, а также представители назначенной из Москвы администрации Херсонской области, оккупированной российскими войсками.

В трехдневной встрече руководителей МИД G7 участвовали дипломаты из Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии, США и Евросоюза. В их совместном заявлении говорится также, что министры призвали Китай не помогать Москве и не оправдывать войну России в Украине.

Ключом к усилению давления на Россию выступает запрет или поэтапное прекращение закупок российской нефти, сообщает агентство Рейтер. При этом ожидается, что на следующей неделе страны-члены ЕС достигнут соглашения по этому вопросу, даже если против этого будет выступать Венгрия, уточняет агентство.

Кроме того, в заявлении говорится о расширении санкций на сектора, от которых зависит РФ.