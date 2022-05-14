Сьогодні вшановують українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

Про це передає телеканал «Еспресо».

Україна перебуває на четвертому місці за кількістю Праведників народів світу. Понад 2 тисячі українців удостоєні цього звання державою Ізраїль, тому що рятували євреїв від Голокосту.

Водночас, тисячі рятівник досі залишаються невизнаними й невідомими.

Постанову про встановлення 14 травня щорічним днем вшануванням українців, що рятували єврейське населення від влаштованого гітлерівцями геноциду, було прийнято Верховною Радою 2 лютого 2021 року.