 
«  
  »

Шольц не побачив змін у позиції Путіна після двох з половиною місяців війни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який напередодні провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним, не побачив змін у його позиції.

Про це він розповів в інтерв’ю порталу t-online, повідомляє «Європейська правда«.

«Ні» — сказав Шольц. Відповідаючи на питання, чи помітив він зміни в позиції Путіна під час п’ятничної телефонної розмови.

«Зрозуміло одне: Росія не досягла жодної з цілей війни, згаданих на початку. Україна не завойована, але захищається з великою майстерністю, мужністю та самопожертвою. НАТО не відійшов, а фактично збільшив свої сили на східному фланзі альянсу. А коли Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО, альянс стане ще міцнішим. Самі російські військові зазнали значних втрат, набагато більших, ніж за десятиліття кампанії Радянського Союзу в Афганістані» — додав канцлер.

За його словами, Путіну поступово має стати зрозуміло, що єдиний вихід із цієї ситуації – домовитися з Україною.

Шольц поки не знає, чи сприймає Путін західні аргументи про шкоду санкцій для самої Росії.

«У будь-якому випадку, Росія загнала себе в драматичну ситуацію. Ми просто бачимо, куди веде економічна ізоляція. Президент Росії повинен розуміти, що здатність його країни отримувати вигоду від світового прогресу заблокована, доки не настане справжній мир.

14 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  