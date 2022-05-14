Россия создала 1310 концлагерей для миллионов украинцев — СМИ

Россия планировала насильственную депортацию более двух миллионов украинцев, прежде чем начать вторжение, согласно кремлевским документам на высшем уровне, полученным Daily Mail.

В документах рассказывается, как было создано 1310 «фильтрационных концентрационных лагерей» для обработки захваченных украинцев. Этот зловещий шаг сравнивают с массовыми депортациями в самые мрачные дни Советского Союза.

В рамках этой бесчеловечной политики около 1,2 миллиона украинцев уже были вывезены в Россию — некоторые из них были переправлены в отдаленные деревни в Сибири, недалеко от границы с Северной Кореей или даже на Сахалин в Тихом океане недалеко от Японии.

В марте Daily Mail подробно рассказала о первом рассказе очевидца о зловещей системе путинской принудительной эвакуации и использовании фильтрационных лагерей — тактике, впервые примененной Сталиным и Гитлером. Теперь стали известны подробности: