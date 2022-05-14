Россия создала 1310 концлагерей для миллионов украинцев — СМИ

Россия планировала насильственную депортацию более двух миллионов украинцев, прежде чем начать вторжение, согласно кремлевским документам на высшем уровне, полученным Daily Mail.
В документах рассказывается, как было создано 1310 «фильтрационных концентрационных лагерей» для обработки захваченных украинцев. Этот зловещий шаг сравнивают с массовыми депортациями в самые мрачные дни Советского Союза.
В рамках этой бесчеловечной политики около 1,2 миллиона украинцев уже были вывезены в Россию — некоторые из них были переправлены в отдаленные деревни в Сибири, недалеко от границы с Северной Кореей или даже на Сахалин в Тихом океане недалеко от Японии.
В марте Daily Mail подробно рассказала о первом рассказе очевидца о зловещей системе путинской принудительной эвакуации и использовании фильтрационных лагерей — тактике, впервые примененной Сталиным и Гитлером. Теперь стали известны подробности:
- Российские официальные лица проверяют всех украинцев на захваченных землях на правительственные или военные связи, вынуждая их иметь документальные доказательства прохождения «фильтрации»;
- Кремль собирает все данные их мобильных телефонов, а также отпечатки пальцев и фотографии, вызывая опасения, что такая информация будет передана в систему наблюдения китайского образца, использующую технологию распознавания лиц, которая может отслеживать будущее передвижение людей;
- На украинцев, эвакуированных в Россию, оказывают давление, чтобы они оставались там, и предупреждают, что им грозит тюрьма, если они попытаются вернуться домой;
- По оценкам, каждый десятый человек «не справляется» с системой фильтрации и исчезает в сети лагерей и тюрем, печально известных пытками, которыми управляют путинские марионетки в самопровозглашенных республиках Донбасса;
- Один человек, сбежавший из лагеря, рассказал, что его избивали и пытали электрошоком в секретной тюрьме, рассчитанной на 750 заключенных, но в которой было более 3000 человек;
- Всех мужчин в лагерях подвергли принудительным работам;
- Около 2000 детей забрали из детских домов на Донбассе, подвергая принулдительной «руссификации» после того, как Путин объявил об упрощении правил усыновления похищенных детей в Украине.
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