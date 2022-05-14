На Запорізькому напрямку ворог готує довготривалу оборону

Війська російських загарбників готуються до оборони захоплених рубежів.

Про це Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив у ранковому зведенні.

Нині російські окупанти з метою утримання захопленої території Запорізької області проводять заходи щодо побудови багатоешелонної оборони.

Так, станом на 14 травня російська армія продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

На даний час, основною метою росіян є встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та забезпечення стійкості сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом.

13 травня міністр оборони Олексій Резніков заявив, шо Україна входить у довгострокову фазу війни.

На українців очікують надзвичайно складні тижні повномасштабного вторгнення Росії.

“Ми [Україна – ред.] змусили її [РФ – ред.] знизити масштаб цілей до оперативно-тактичного рівня.

На цьому тлі ми входимо у нову – довготривалу – фазу війни. Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проєктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав”, – сказав Резніков.

Ворог продовжує атакувати позицій захисників України. Здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ на Запорізькому напрямку.