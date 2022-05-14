На Луганщині окупанти обстрілюють єдину трасу для евакуації й підвезення гумвантажу

Про це в телеграмі повідомила омбудсман Людмила Денісова.

«Луганщина залишилася без комунікацій. У населених пунктах немає світла, води, газу та мобільного зв‘язку», — зауважила вона.

Крім того, росіяни обстрілюють трасу Лисичанськ-Бахмут — єдину, котрою можна евакуювати людей і завозити гумвантажі. Понад 40 тис. мешканців залишаються на Луганщині. За словами Людмили Денісової, щоразу ситуація ускладнюється, й область поступово стає другим Маріуполем.

«Такими методами воєнних дій Росія грубо порушує всі норми міжнародного права. Відповідно до статті 54 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій про захист жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) від 8 червня 1977 року заборонено піддавати нападу або знищувати, виводити або доводити до непридатності об’єкти, необхідні для виживання цивільного населення», — наголосила омбудсман.

Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення РФ в Україну врахувати ці воєнні злочини та злочни проти людяності з боку Росії.