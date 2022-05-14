На Харківщині продовжують обстрілювати Чугуїв, Дергачі, Золочів і Лозову

Про це інформує у фейсбуці голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Очільник області наголосив, що повертатися у визволені населені пункти ще небезпечно, адже окупанти залишили після себе заміновані міста й села.

«Наші Збройні сили відтісняють ворога, і мешканці починають повертатися до своїх будинків. Це ще занадто небезпечно! Відступаючи, ворог замінував абсолютно все – подвір’я, лісосмуги, узбіччя доріг, навіть дитячі ліжка тощо. Зараз триває ретельна робота з розмінування. Прошу до офіційних повідомлень утриматися від повернення.

Закликаю усіх адекватно реагувати на сигнали тривоги та не перебувати на вулицях без нагальної потреби», – пише Олег Синєгубов.

У Харківській області продовжують відновлювати критичну інфраструктуру та доставляти гуманітарну допомогу. Особливу увагу приділяють жителям звільнених територій.

«Дякую волонтерам і бізнесу, що відновлюють роботу на Харківщині, та тим, хто і не завершував працювати. Кожен на своєму фронті ми робимо усе, щоб наблизити перемогу!», – додав голова Харківської ОВА.