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На Харківщині продовжують обстрілювати Чугуїв, Дергачі, Золочів і Лозову

13 травня російські військові обстрілювали позиції ЗСУ та населені пункти області. Зокрема Чугуїв, Дергачі, Золочів і Лозову

Про це інформує у фейсбуці голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Очільник області наголосив, що повертатися у визволені населені пункти ще небезпечно, адже окупанти залишили після себе заміновані міста й села.

«Наші Збройні сили відтісняють ворога, і мешканці починають повертатися до своїх будинків. Це ще занадто небезпечно! Відступаючи, ворог замінував абсолютно все – подвір’я, лісосмуги, узбіччя доріг, навіть дитячі ліжка тощо. Зараз триває ретельна робота з розмінування. Прошу до офіційних повідомлень утриматися від повернення.

Закликаю усіх адекватно реагувати на сигнали тривоги та не перебувати на вулицях без нагальної потреби», – пише Олег Синєгубов.

У Харківській області продовжують відновлювати критичну інфраструктуру та доставляти гуманітарну допомогу. Особливу увагу приділяють жителям звільнених територій.

«Дякую волонтерам і бізнесу, що відновлюють роботу на Харківщині, та тим, хто і не завершував працювати. Кожен на своєму фронті ми робимо усе, щоб наблизити перемогу!», – додав голова Харківської ОВА.

14 мая, 2022 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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