На Донецькому та Луганському напрямках відбиті 5 атак ворога, знищені 5 танків та 5 артилерійських систем

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Ворог продовжує артобстріли на Слов’янському, Таврійському та Донецькому напрямках. Зокрема, на Слов’янському напрямку обстрілює цивільну та військову інфраструктуру у районах населених пунктів Довгеньке, Долина та Гусарівка.

Також робить спроби просунутись у районах населених пунктів Комишуваха, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка і Побєда, проте без успіхів.

Натомість на Харківському напрямку окупанти не ведуть активних бойових дій – зосереджуються на утриманні своїх позицій та на відведенні військ від Харкова.

Найбільша активність російських військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Окрім того, за повідомленням Генштабу, на всій території України зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по військових та цивільних об’єктах.