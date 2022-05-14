Количество российских БТГ на территории Украины всего 105 единиц – Пентагон

Количество действующих российских батальонных тактических групп на территории Украины выросло до 105 единиц, сообщает Пентагон.

«И кстати, (…) по нашим оценкам, у России сейчас всего 105 действующих БТГ в Украине», — говорится в сводке Пентагона, опубликованной в ночь на субботу.

Ранее, 10 мая, Пентагон сообщал, что «мы насчитываем 99 действующих БТГ на территории Украины», и их число тогда увеличилось на две за сутки.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что «средний размер российской батальонной тактической группы составляет от 800 до 1000 военнослужащих, в зависимости от задачи БТГ, но БТГ все еще может быть боеспособной и иметь менее 800 человек».