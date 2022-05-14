Глава МЗС Британії: перемога України є стратегічним і моральним імперативом Заходу

Глава МЗС Британії Ліз Трасс закликала Захід продовжувати підтримку України важким озброєнням, в тому числі літаками, а також посилювати санкції.
Про це, як пише «Європейська правда«, йдеться в її статті в Express.
«Битва за Донбас вирує, оскільки російські війська просуваються на Сході та Півдні. Якщо Путін переможе, він націлиться на більші території України і не поступиться, поки вся країна не буде під його контролем» — заявила Трасс.
За її словами, Путін грає на тому, що бажання вільного світу зупинити його не може зрівнятися з його рішучістю поставити Україну на коліна.
«Я закликаю наших союзників зробити більше, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно, від важкої зброї, як-от танки та літаки, до боєприпасів та інших поставок. Найкращою довгостроковою безпекою для України буде те, що вона зможе захиститися від будь-якої майбутньої агресії» — вважає глава МЗС Британії.
Саме тому, за її словами, Велика Британія співпрацює з Польщею через спільну комісію з метою оснащення України зброєю стандарту НАТО.
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