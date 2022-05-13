Зеленский исключил территориальные уступки России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и что стороны «должны найти соглашение», не выдвигая ультиматумов в качестве условия.

В интервью итальянскому государственному телевидению RAI Зеленский также заявил, что Украина никогда не признает Крым, аннексированный в 2014 году, частью России.

«Крым всегда обладал автономией, у него всегда был свой парламент, но в составе Украины», – заявил Зеленский.

Интервьюер попросил украинского лидера прокомментировать слова президента Франции Эммануэля Макрона, предостерегшего от унижения Путина.

«Мы хотим, чтобы российская армия ушла с нашей Земли, мы не на российской земле, – ответил Зеленский. – Мы не будем спасать лицо Путина, расплачиваясь нашей территорией. Это было бы несправедливо».

Вместе с тем, Зеленский высказался о перспективах отношений с Россией.

«Нам нужно думать о будущем России, – сказал он. – Я как президент Украины говорю, что это наши соседи. Будут другие президенты и другие поколения [россиян]».