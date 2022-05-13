Ворог немає успіху у штурмуванні міст Луганщини, але багато руйнувань

Про це він повідомив в етері Еспресо.
Голова ВА Сєвєродонецького району зазначив, що ЗСУ тримає оборону і, з військової точки зору, ситуація у регіоні контрольована.
«Успіху в оточенні Лисичанська та Сєвєродонецька ворог немає. Всі намагання форсувати р.Сіверський Донець також безуспішні, вчора у ворога була чергова невдала спроба і знову спалена ворожа техніка. По іншім напрямкам ситуація приблизно схожа. Точаться бої у Воєводівці та Рубіжному. Рельєф такий, що з одного боку Рубіжне виходить на Сєвєродонецьк, а з іншого боку на Новодружівськ, тому ситуація складна та неоднозначна»- повідомив Власенко.
Роман Власенко додав, що робота ворожої авіації та артилерії додає проблем та збитків, не дає можливості відновити газ та електроенергію, дуже обмежені можливості евакуації та підвозу гуманітарної допомоги.
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