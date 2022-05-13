Україні потрібні винищувачі західного зразка – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україні та партнерам не варто зосереджуватися на радянському озброєнні.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

На думку Кулеби країни-партнери мають зосередитися на роботі над наданням Україні сучасного озброєння.

На питання яку зброю Україна хотіла б отримати міністр закордонних справ відповів:

“Ракетні системи та винищувачі”

Міністр закордонних справ України Кулеба Дмитро

Також уточнив, що йдеться саме про сучасні літаки.

Кулеба зазначив, що якщо концентруватися на радянській зброї, вона закінчиться навіть в тих країнах, які готові її надати, війна може тривати довго.

Він прокоментував і передачу Україні ЗРК Gepard та проблеми зі снарядами для них:

“Спочатку кажуть, що ми їх (Gepard) надамо. Потім кажуть, що ви отримаєте їх, якщо є снаряди, бо у нас їх немає. Тоді вам доведеться звертатися до інших країн, щоб отримати боєприпаси, хоча з різних причин є сумнівним, що ці країни їх нададуть. Спочатку погоджуємося на те, чого ми не просили, а потім усвідомлюємо, що система взагалі не може працювати, виникають деякі запитання. Далі є PzH – 2000, з яких Німеччина планує поставити сім. У той самий час, коли надійшло це повідомлення, я отримав повідомлення від дуже маленької країни ЄС, яка також хотіла дати нам 7 одиниць тієї ж зброї. Розміри неправильні, виглядає погано”, – сказав Кулеба.

Дмитро Кулеба зауважив на необхідності продовжувати працювати над поставками озброєння для України.

“Ми бачимо, що вміємо боротися і перемагати. Також ми бачимо, що поставки зброї стабільно протікають. Для успіху нам потрібні три елементи: українська завзятість, характер та бойова сила. Поставки необхідної зброї та санкції проти Росії. Якщо всі три фактори об’єднаються, ми виграємо цю війну”, – підкреслив він.

Нагадаємо, Велика Британія закуповує озброєння радянського та російського виробництва для України, щоб допомогти у боротьбі з російськими загарбниками.