США отрезали ЦБ РФ от последних долларов в своей юрисдикции

США продолжают усиливать санкции в отношении международных резервов России, отрезая ЦБ РФ от последних, скудных возможностей получить твердую валюту.

Палата представителей конгресса приняла закон, запрещающий министерству финансов США участвовать в любых транзакциях, в рамках которых российский центробанк мог бы обменять на доллары средства, размещенные в Международном валютном фонде.

По запрет попадает конвертация в американскую валюту специальных прав заимствования (SDR) — внутренней валюты МВФ, которая представляет из себя корзину мировых резервных валют (41,7% доллар, 30,9% евро, 10,9%, юань, 8,3% японская иена, 8,1% фунт стерлингов).

Аналогичные санкции законопроект предлагает в отношении Белоруссии. Срок его действия — 5 лет, однако он может быть прекращен досрочно — через 30 дней после того, как Москва и Минск остановят «дестабилизирующую деятельность» в отношении территориальной целостности Украины», следует из текста документа, размещенного базе конгресса.

ЦБ РФ на 1 февраля 2022 года держал в SDR 24,1 млрд долларов, а еще 5,3 млрд долларов находилось в МВФ в качестве резервной позиции.

Эти средства были едва ли не последней частью ЗВР, которая могла быть конвертирована в доллары и другие мировые валюты.

Из 612,9 млрд долларов резервов ЦБ на начало года 316 млрд долларов, или 51,6%, находились в странах, присоединившихся к санкциям.

Золото, которое находится в хранилищах центробанка внутри России и составляло пятую часть ЗВР, попало под отдельные меры: в конце марта Минфин США объявил, что любые сделки со слитками от российского ЦБ, запрещаются под угрозой штрафов и уголовного наказания, равно как и деятельность, способствующая таким транзакциям.

Вне блокировки, таким образом, остались только китайские юани — 16,8% ЗВР на 103 млрд долларов.

Администрация США изучает способы конфисковать и использовать для помощи Украине замороженные международные резервы России, сообщил в конце апреля глава Госдепа Энтони Блинкен.