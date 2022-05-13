RM-70: “чехословацькі” аналоги “градів” вже в Україні

Реактивні системи залпового вогню RM-70 вже на озброєнні Сил оборони України.

Про це свідчать відео користувачів соціальної мережі ТікТок.

Щоправда, поки що незрозуміло чи відео зняте на фронті, чи в місцях навчання чи формування нових підрозділів резерву.

122 мм реактивна система залпового вогню RM-70 була розроблена в Чехословачинні. Виготовлялася у 1971-89 роках. На озброєнні – з 1972. Виготовляється на заводі в Дубниця-над-Вахом (Словаччина). У 2010 році знята з озброєння чеської армії. Словаччина продовжує випускати оновлену версію з американською РСЗВ.

Фактично це копія радянського БМ-21 “Град”. В якості шасі використовується Tatra T813 “Kolos” (8×8).

Некерованні ракети для комплексу як радянські (9M22 та 9M28) так і місцевого виробництва:

– JROF. Дальність 20,75 км;

– JROF-K. Дальність – 11 км;

– “Trnovnik” (касетна головна частина). Дальність – 17,5 км;

– “Kuš” (п’ять протипіхотних мін PPMI-S1);

– “Krizhna-R” (4 протитанкові міни PTMI-D). Дальність – 19,450 м.

Раніше повідомлялося, що RM-70 могли бути надані Україні в рамках військової допомоги від Чехії.