RM-70: “чехословацькі” аналоги “градів” вже в Україні

Реактивні системи залпового вогню RM-70 вже на озброєнні Сил оборони України.
Про це свідчать відео користувачів соціальної мережі ТікТок.
Щоправда, поки що незрозуміло чи відео зняте на фронті, чи в місцях навчання чи формування нових підрозділів резерву.
122 мм реактивна система залпового вогню RM-70 була розроблена в Чехословачинні. Виготовлялася у 1971-89 роках. На озброєнні – з 1972. Виготовляється на заводі в Дубниця-над-Вахом (Словаччина). У 2010 році знята з озброєння чеської армії. Словаччина продовжує випускати оновлену версію з американською РСЗВ.
Фактично це копія радянського БМ-21 “Град”. В якості шасі використовується Tatra T813 “Kolos” (8×8).
Некерованні ракети для комплексу як радянські (9M22 та 9M28) так і місцевого виробництва:
– JROF. Дальність 20,75 км;
– JROF-K. Дальність – 11 км;
– “Trnovnik” (касетна головна частина). Дальність – 17,5 км;
– “Kuš” (п’ять протипіхотних мін PPMI-S1);
– “Krizhna-R” (4 протитанкові міни PTMI-D). Дальність – 19,450 м.
Раніше повідомлялося, що RM-70 могли бути надані Україні в рамках військової допомоги від Чехії.
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