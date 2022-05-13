Рада Організації Об’єднаних Націй з прав людини проголосувала за посилений контроль щодо ситуації з порушенням прав людини в Україні унаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

У Раді ООН з прав людини наголосили, що посилення контролю потрібне з огляду на те, що вчиняють російські армійці у Маріуполі та кількох інших містах України.

Ініціативу створення спеціальної слідчої комісії, яка буде розслідувати воєнні злочини Росії, підтримали 33 країни.

Проти проголосували лише дві – Китай та Еритрея.

Утримались від голосування 12 країн: Куба, Казахстан, Індія, Пакистан, Узбекистан, Венесуела, Вірменія, Болівія, Камерун, Намібія, Сенегал та Судан.