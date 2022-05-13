Рада Організації Об’єднаних Націй з прав людини проголосувала за посилений контроль щодо ситуації з порушенням прав людини в Україні унаслідок повномасштабного вторгнення РФ.
У Раді ООН з прав людини наголосили, що посилення контролю потрібне з огляду на те, що вчиняють російські армійці у Маріуполі та кількох інших містах України.
Ініціативу створення спеціальної слідчої комісії, яка буде розслідувати воєнні злочини Росії, підтримали 33 країни.
Проти проголосували лише дві – Китай та Еритрея.
Утримались від голосування 12 країн: Куба, Казахстан, Індія, Пакистан, Узбекистан, Венесуела, Вірменія, Болівія, Камерун, Намібія, Сенегал та Судан.
- Нагадаємо, згідно з новим звітом Міжнародної організації праці (МОП), агентства ООН, 4,8 мільйона осіб в Україні втратили роботу від початку широкомасштабного російського нападу в лютому.
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