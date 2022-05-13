Особенности зимней резины

Зимние шины отличаются от летних составом резиновой смеси и профилем. Они предназначены для низких температур и показывают свои преимущества, особенно на снегу и льду. Вам, как водителю, важно, чтобы зимняя резина была качественной и, по возможности, недорогой, поэтому можно обратить внимание на качественную продукцию на сайте https://kolesiko.ua/. Ежегодно проводятся тесты для автомобильных журналов, где объясняют лучшие модели для разных размеров шин. Ориентируясь на отзывы, можно подобрать наиболее подходящий и удобный вариант.

Что отличает зимние шины?

Специальные резиновые смеси обеспечивают оптимальное сцепление зимних шин со снегом и в холодную погоду в целом. Они также подходят для температур ниже нуля. Комплект зимней резины также отличается от летней и всесезонной по профилю. В случае зимних шин зубчатые поперечные канавки (ламели) и отрицательный профиль обеспечивают необходимое сцепление с дорогой. Это не только преимущество на снегу. Благодаря оптимизации для влажных и прохладных температур комплекты зимних уже обеспечивают более высокую тягу и сцепление при переходе к осени, чем летние шины, которые в большей степени предназначены для более высоких температур. Зимние уже лучше работают при температуре около 8 градусов Цельсия из-за их значительно более мягкой резиновой смеси. Однако комплекты зимних не могут обеспечить такой же комфорт, как летние. В частности, шум качения зимней громче. Кроме того, более мягкая резиновая смесь играет роль в процессе старения. Комплект зимней резины обычно изнашивается быстрее, чем комплект летней резины. Установленная законом минимальная глубина протектора в 1,6 миллиметра не всегда достаточна. Как показали независимые тесты, на мокрой дороге или даже снегу сцепление с дорогой быстро снижается. Это увеличивает риск безопасности. Поэтому рекомендуется надевать новые комплекты зимних шин, когда остаточная глубина протектора составляет около четырех миллиметров.

Какой размер резины для зимней резины?

Размеры шин для зимних могут отличаться от летних. Правильный размер указан на старых и в техпаспорте транспортного средства. Типичное обозначение примерно 185/65 R 15 85 H. 185 означает номинальную ширину в миллиметрах. Число 65 указывает ширину шины или отношение высоты боковины к ширине шины в процентах. R обозначает радиальную конструкцию, а 15 указывает размер обода в дюймах. Цифра 85 соответствует индексу нагрузки (LI) и указывает грузоподъемность. H — это индекс скорости, максимальная скорость которого составляет 210 километров в час.

Когда переходить на комплекты зимней резины?

В Украине нет общих обязательств по зимним, зависящих от даты. Правила действуют в зависимости от погоды. Поэтому как водитель вы должны убедиться, что используете подходящие шины в зависимости от ситуации. Если погода зимняя, а вы все еще используете летнюю резину, может быть выписан штраф. Правовую основу для выбора шин можно найти в § 2, абзаце 3a StVO. Как правило, рекомендуется следовать так называемому правилу O-to-O. Согласно этому правилу, с октября по Пасху следует использовать комплекты зимней резины. В это время погода имеет тенденцию быть непредсказуемой, поэтому вы готовы к снегу и подобным погодным условиям с комплектами зимних.

Какова динамика цен на зимние шины?

Цены на комплекты зимней резины варьируются не только от одной модели к другой, но и со временем. Как правило, цены на зимние шины начинают снижаться с июля месяца. Они часто достигают своего самого низкого уровня в октябре. Аналогично развивается спрос на зимние. Хотя спрос особенно высок в холодные месяцы, производители шин предлагают зимние шины по более низким ценам, чем летние. Причина в значительно большем ассортименте комплектов зимней резины с осени.